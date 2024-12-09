ماهي قدرات الصاروخ الروسي المرعب أوريشنيك

لا يزال مقطع الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية مرعبًا رغم قصره؛ فقد اخترقت ست كرات نارية ضخمة الظلام وسقطت على الأرض بسرعة مذهلة.

لذا اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن خطوة نادرة بالتحدث على شاشة التلفزيون الوطني للتفاخر بالصاروخ الجديد الأسرع من الصوت. وحذر الغرب من أن استخدامه التالي قد يكون ضد حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي الذين سمحوا لكييف باستخدام صواريخهم الأبعد مدى لضرب داخل روسيا.

وقال بوتن، إن الصاروخ أطلق عليه اسم «أوريشنيك» - وهي كلمة روسية تعني «شجرة البندق».

وهذه نظرة على هذا السلاح، وكيف يتناسب مع خطة موسكو القتالية، وما هي الرسالة السياسية التي تريد روسيا إرسالها باستخدامه:

ما الذي نعرفه

انطلق «أوريشنيك» نحو هدفه بسرعة تعادل عشرة أمثال سرعة الصوت، أو ماخ 10، «مثل النيزك»، وزعم بوتن أنه محصن ضد أي نظام دفاع صاروخي. وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن الطائرة وصلت إلى سرعة 11 ماخ.

وقال الجنرال سيرجي كاراكاييف، قائد قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية، إن صاروخ أوريشنيك قادر على حمل رؤوس حربية نووية أو تقليدية، ويبلغ مداه ما يكفي للوصول إلى أي هدف أوروبي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن صاروخ أوريشنيك هو صاروخ باليستي متوسط المدى تجريبي يعتمد على صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز آر إس-26 روبيز الروسي. وكان الهجوم هو أول مرة يستخدم فيها مثل هذا السلاح في حرب.

ويمكن للصواريخ متوسطة المدى أن تطير لمسافة تتراوح بين 500 إلى 5500 كيلومتر (310 إلى 3400 ميل). وقد تم حظر مثل هذه الأسلحة بموجب معاهدة تعود إلى الحقبة السوفيتية تخلت عنها واشنطن وموسكو في عام 2019.

وقالت مديرية الاستخبارات الرئيسية في أوكرانيا، إن الصاروخ كان يحمل ستة رؤوس حربية، كل منها يحمل ست ذخائر فرعية.

وربما كانت حمولته من الرؤوس الحربية التي يمكن استهدافها بشكل مستقل، مثل مجموعة من البندق تنمو على شجرة، هو مصدر إلهام اسم الصاروخ.

سحب بلازما

وأظهر مقطع الفيديو الذي صور الهجوم ستة رؤوس حربية محاطة بسحب من البلازما التي كانت تتساقط على شكل هبوب ناري. ويبدو أن الذخائر الصغيرة الستة التي أطلقها كل رأس حربي كانت غير مسلحة، ولكنها كانت تتمتع بطاقة حركية عالية تقدر بقدرتها على إحداث قوة تدميرية تعادل أطنانًا من المتفجرات.

وزعم بوتن أن السلاح قوي للغاية لدرجة أن استخدام عدة صواريخ من هذا النوع ــ حتى لو كانت مزودة برؤوس حربية تقليدية ــ قد يكون مدمرًا مثل الضربة النووية.

وتباهى بوتن بأنه قادر على تدمير مخابئ تحت الأرض «على عمق ثلاثة أو أربعة طوابق أو أكثر»، مهددًا باستخدامه ضد المنطقة الحكومية في كييف.

وأظهرت أجهزة الأمن الأوكرانية لوكالة أسوشيتد برس حطام الصاروخ - الأسلاك المتفحمة والمشوهة وهيكل الطائرة المحترق - في مصنع دنيبرو بيفدنماش الذي كان يصنع الصواريخ عندما كانت أوكرانيا جزءًا من الاتحاد السوفييتي.

الصواريخ الأخرى

واستخدمت روسيا مجموعة متنوعة من الصواريخ لقصف أوكرانيا منذ بدء غزوها في فبراير 2022، لكن لم يكن أي منها يتمتع بمدى وقوة صاروخ أوريشنيك.

وتضمنت هذه الصواريخ صواريخ كروز طويلة المدى دون سرعة الصوت تحمل نحو 500 كيلوغرام (1100 رطل) من المتفجرات، وهو ما يكفي لإلحاق أضرار جسيمة بمحطات الطاقة الأوكرانية وغيرها من البنية الأساسية الرئيسية. ويبلغ مدى الصواريخ الكروز المجنحة التي تعمل بالدفع النفاث ما يصل إلى 2500 كيلومتر (1550 ميلًا)، وهي قادرة على الوصول إلى كل أنحاء أوكرانيا.

كما استخدمت أسرابًا من الطائرات دون طيار غير المكلفة المصممة في إيران، والتي تحمل حوالي 50 كيلوغرامًا فقط من المتفجرات. من السهل نسبيًا اعتراض الطائرات دون طيار البطيئة الطيران، لكن روسيا استخدمت العشرات منها في وقت واحد لإرباك الدفاعات الأوكرانية وتحويل الانتباه عن الصواريخ المجنحة التي يتم إطلاقها في وقت واحد.

بالنسبة لبعض الأهداف ذات الأولوية، استخدمت روسيا صواريخ أسرع وأقوى تأثيرًا، بما في ذلك صاروخ إسكندر الباليستي قصير المدى الذي يطلق من الأرض بمدى يصل إلى 500 كيلومتر (310 أميال).

ولأهداف ذات أهمية خاصة، استخدمت موسكو صاروخ كينجال الباليستي الأسرع من الصوت، والذي يطلق من الجو. وتساعده سرعته العالية ــ القادر على الوصول إلى سرعة 10 ماخ لفترة وجيزة ــ وقدرته على المناورة أثناء الطيران في التهرب من الدفاعات الجوية، رغم أن أوكرانيا تزعم أنها أسقطت عددا قليلا منها.

إن اعتراض صاروخ Oreshnik أصعب من اعتراض صاروخ Kinzhal. فهو قادر على إحداث أضرار أكبر بكثير بسبب رؤوسه الحربية المتعددة عالية الطاقة.

رسالة بوتن

ووصف بوتن نظام «أوريشنيك» بأنه رد على سماح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لأوكرانيا باستخدام أسلحتهما طويلة المدى لضرب الأراضي الروسية، وهي الخطوة التي قال إنها أعطت «عناصر ذات طابع عالمي» للصراع.

وقال «نعتقد أن لدينا الحق في استخدام أسلحتنا ضد المنشآت العسكرية للدول التي تسمح باستخدام أسلحتها ضد منشآتنا».

وقال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن الصاروخ أوريشنيك قادر على الوصول إلى أهداف في أوروبا في غضون دقائق، مما يتسبب في أضرار «كارثية». ونشر ميدفيديف على قناته على تطبيق الرسائل النصية: «الملاجئ لن تنقذكم».

وأشادت وسائل الإعلام الروسية الرسمية بصاروخ أوريشنيك، زاعمة أنه لن يستغرق سوى 11 دقيقة للوصول إلى قاعدة جوية في بولندا و17 دقيقة للوصول إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل. وظهرت قمصان تحمل صور بوتن وصاروخ أوريشنيك، وقيل له في إفادة صحفية إن زوجين يخططان لتسمية ابنتهما على اسم الصاروخ.

وقال الخبير العسكري ماثيو بوليج، من تشاتام هاوس في بريطانيا، إنه في حين أن أوريشنيك لا يغير قواعد اللعبة في ساحة المعركة، فإنه «من حيث الحرب النفسية، فإنه يعمل بشكل رائع» في خدمة هدف الكرملين المتمثل في تخويف الجمهور الغربي.