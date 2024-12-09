الكرملين: بشار الأسد يصل إلى موسكو برفقة عائلته

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وام)

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأضافت الوكالة عن الكرملين، أن روسيا منحتهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية، وقال إن روسيا تدعم دائماً البحث عن حل سياسي للأزمة السورية، وترى أن من الضروري استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين هو من قرر منح حق اللجوء في روسيا لبشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين «لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات بدون رئيس الدولة، هذا قراره»، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن تحركات الأسد.