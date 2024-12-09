شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا توقف النظر مؤقتًا في طلبات اللجوء للسوريين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا مؤقتًا البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.

جاء ذلك وفقا لما صرح به متحدث باسم المكتب اليوم الاثنين. لجوء السوريين إلى ألمانيا وأوضح المتحدث أن هذه القاعدة لا تنطبق على ما يعرف بإجراءات دبلن، والتي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن مباشرة طلب اللجوء، بل إن هذه القاعدة تسري على جميع الطلبات التي تكون الأوضاع في سوريا هي العامل الحاسم فيها.

وصرح المتحدث بأن عدد طلبات اللجوء المعلقة المقدمة من سوريين تبلغ حاليًا ما يزيد عن 47 ألف طلب، منها 46 ألف و81 طلبا أوليا.

وتعد سوريا منذ سنوات من أبرز الأوطان التي ينحدر منها طالبو اللجوء في ألمانيا. الوضع في سوريا فيما صرحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية لصحفيين في برلين بالقول:" يقوم المكتب الاتحادي بدراسة دقيقة لكل حالة على حدة، بما في ذلك تقييم الوضع الميداني في موطن مقدم الطلب".

وأوضحت أن المكتب لديه إمكانية تأجيل القرارات المتعلقة باللجوء في حال كانت الأوضاع غير واضحة، وأضافت أن الواضح أن الوضع في سوريا حاليًا غير واضح.

وقالت إن ذلك يعني عمليًا أن طلبات السوريين سترحل إلى أسفل القائمة، في حين ستعطى الأولوية لطلبات لجوء أخرى. سقوط بشار الأسد وكانت جماعات من المعارضة السورية بقيادة "هيئة تحرير الشام" سيطرت في ليلة السبت/الأحد قبل الماضية على العاصمة السورية دمشق.

وأعلنت بذلك نهاية حكم عائلة الرئيس بشار الأسد الذي استمر لأكثر من عقدين.

وفر الرئيس المخلوع مع أسرته إلى روسيا، واحتفل آلاف السوريين في الشوارع الألمانية بسقوط النظام.