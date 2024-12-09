شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: شائعات الإخوان تهدف للنيل من مقدرات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن جماعة الإخوان تواصل نشر شائعات مغرضة في محاولة للنيل من استقرار الدولة المصرية ومقدراتها وقال عبد العزيز إن هذه الشائعات، التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام الموالية للجماعة ومنصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى بث الفتن وتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وأوضح عبد العزيز في تصريح لليوم السابع، أن هذه المحاولات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد والسياسة الداخلية لمصر، لن تنجح في التأثير على مسيرة التنمية المستدامة التي تسير بها البلاد وأشار إلى أن الوعي الشعبي في مصر قد ازداد بشكل ملحوظ، وأن المصريين أصبحوا أكثر قدرة على التفريق بين الحقيقة والأكاذيب التي يتم نشرها.

وأعرب عبد العزيز عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على تجاوز هذه التحديات، مؤكداً أن الوحدة الوطنية هي السبيل الأقوى لمواجهة أي مخططات تستهدف أمن واستقرار الوطن. وأضاف أن مصر اليوم في حاجة إلى التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن محاولات الانقسام والتشتيت التي يسعى إليها البعض.

ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع القوى الوطنية في مواجهة هذه المحاولات، مشيرًا إلى أن الشعب المصري مستمر في دعمه الكامل للحكومة والقيادة السياسية.