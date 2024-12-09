شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يرفض استيلاء الاحتلال الإسرائيلى على المنطقة العازلة مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرب حزب حماة الوطن، عن رفضه التام قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها.

ويؤكد الحزب أن ما يقوم به الاحتلال استغلال للموقف عقب ما شهدته سوريا من تطورات سياسية مؤخرا، وانتهاك لسيادة الدولة السورية وخرق واضح لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، بالمخالفة للقانون الدولي.

ويعلن حماة الوطن، تأييده الموقف المصري، المطالب لمجلس الأمن والقوى الدولية بالقيام بدورها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.