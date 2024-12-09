شكرا لقرائتكم خبر عن أمين إعلام النواب: جولة الرئيس السيسي الأوروبية تمثل محطة استراتيجية مهمة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن جولة الرئيس الأوروبية تمثل محطة استراتيجية مهمة لتعزيز علاقات مصر مع الدول الأوروبية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأشارت إلى أن هذه الجولة تأتي في توقيت حيوي، حيث يشهد العالم العديد من التحديات التي تتطلب تعاوناً دولياً مكثفاً لتحقيق الاستقرار والأمن.

وأضافت رشاد أن الجولة تسلط الضوء على الجهود المصرية لتعزيز الشراكات مع أوروبا، التي تعد شريكاً رئيسياً لمصر، سواء على مستوى التعاون الاقتصادي أو التنسيق في القضايا الدولية. وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل من خلال هذه الزيارات على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، خاصة في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التكنولوجية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن المباحثات خلال الجولة تشمل ملفات هامة مثل التغير المناخي، وأزمة الغذاء والطاقة، وقضايا الهجرة غير الشرعية، وهي قضايا مشتركة تهم الجانبين المصري والأوروبي.

وأكدت أن مصر تبرز كدولة محورية في المنطقة، تلعب دوراً رئيسياً في حل القضايا الإقليمية وتعزيز الاستقرار، مما يجعلها شريكاً لا غنى عنه للدول الأوروبية.

كما أشادت رشاد برؤية القيادة السياسية المصرية التي تركز على بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، بما يضمن لمصر دوراً فاعلاً على الساحة العالمية ويعزز من مكانتها كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأختتمت النائبة هند رشاد تصريحها بالتأكيد على أن جولة الرئيس الأوروبية تعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية العمل الجماعي الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، وحرصها على تحقيق مكاسب تعود بالنفع على الشعب المصري وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.