شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة مجلس الشيوخ" تناقش توثيق الأغنية الشعبية المصرية وحمايتها من السرقة والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال بشأن توثيق الأغنية الشعبية المصرية وإحياء تراث روادها القدامى.

حضر الاجتماع الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة، والدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

طالب النائب رامي جلال، خلال عرضه للاقتراح، بضرورة تحويل التراث الشعبي المكتوب إلى مادة مسموعة، مؤكدًا أن الأغاني المكتوبة لا تكفي لتوصيل الإرث الفني الذي ترك أثرًا عميقًا في نفوس المصريين، داعيًا إلى تعريف العالم بهذه الفنون الشعبية.

وشدد الدكتور محمود مسلم على أهمية التفريق بين التراث الوطني والعالمي، مع ضرورة الإسراع في تسجيل التراث المصري لدى منظمة اليونسكو، واحترام تراث الشعوب الأخرى.

كما طالب باستخدام وسائل التوثيق الحديثة، بما يشمل التوثيق الصوتي والإلكتروني، لضمان الحفاظ على هذا الإرث.

وفي السياق ذاته، تساءل الدكتور مسلم عما إذا كان مطربون مثل شعبان عبد الرحيم، أحمد عدوية، شفيق جلال، ومحمد رشدي يمكن اعتبارهم مطربين شعبيين.

ورد الدكتور مسعود شومان مؤكدًا أن أغاني المهرجانات، رغم ما يُروَّج لها، لا تمثل الأغنية الشعبية، موضحًا أن الأغنية الشعبية هي التي لا يُعرف مؤلفها، على عكس الأغاني المكتوبة من قبل مؤلفين معروفين.

وأضاف شومان أن الأغنية الشعبية تمثل فرعًا من الشعر الشعبي، الذي يتنوع بشكل كبير في مصر، مشيرًا إلى جهود جمع عناصر الفنون الشعبية وتوثيقها في أطلس المأثورات.

كما أكد على تسجيل مصر لتراثها مثل النخلة، والتحطيب، والحناء، والسمسمية في قائمة اليونسكو للتراث.

من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان موسى أن الأغاني الشعبية المرتبطة بالمناسبات المختلفة، مثل الزواج، الحصاد، والصيد، تم جمعها وتوثيقها ضمن أطلس المأثورات الشعبية.

وفي مداخلة له، أكد الدكتور يحيى الفخراني، عضو اللجنة، أهمية توثيق الرقصات الشعبية بشكل مكتوب لضمان الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الأصوات قد تتلف بمرور الوقت، واتفقت معه سهير عبد السلام، وكيل اللجنة، مشددة على ضرورة توثيق الألحان الأصلية بشكل واضح لضمان عدم تغييرها في المستقبل.

من جهته، حذر النائب محمود القط من محاولات سرقة التراث المصري، مشيرًا إلى ما قام به الكيان الصهيوني من نسب أكلات شعبية مثل الطعمية والفلافل إليه.

وطالب بترجمة التراث المكتوب إلى مواد صوتية لحمايته من السرقة.

بدوره، دعا النائب عماد حسين إلى الإسراع في تسجيل التراث المصري في اليونسكو لحمايته من محاولات التزييف، مشددًا على ضرورة الحفاظ على جميع عناصر التراث بما في ذلك ترميم المساجد القديمة.

واختتم الدكتور مسعود شومان بالتأكيد على أهمية نشر الأغاني الشعبية وإحيائها بين الأجيال الحالية، مشيرًا إلى الفارق بين التراث والمأثور، وضرورة أن يظل هذا التراث حيًا ومتداولًا بين المصريين.