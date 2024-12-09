شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد جوية وبحرية.. هل تحتفظ روسيا بوجودها العسكري في سوريا؟ والان نبدء بالتفاصيل

عائلة الأسد في روسيا

الدمام - شريف احمد - ترغب روسيا في الحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا بعد الاطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وتعتزم بحث مواقعها مع القيادة المستقبلية للبلاد.ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله اليوم الاثنين: "نشهد فترة تحول وعدم استقرار كبير، لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت بطبيعة الحال، ثم سيتطلب إجراء حوار جاد مع أولئك الذين سيصلون للسلطة".يذكر أن روسيا لديها عدد من المرافق في سوريا، تشمل قواعد جوية وبحرية، وقال بيسكوف إنه من المهم الآن توضيح مسألة أمن الجيش الروسي في سوريا.وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن الجنود الروس أنفسهم اتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة، دون تقديم أي تفاصيل، وليس هناك خطط للانسحاب في الوقت الحالي.وأكد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي التقى الأسد عدة مرات، اتخذ قرارا باستقبال العائلة، ولم يذكر بيسكوف مكان إقامة عائلة الأسد تحديدا.وأشار بيسكوف إلى أهمية الحفاظ على الحوار مع جميع دول المنطقة، مشيرا إلى أن روسيا تبحث الوضع في سوريا مع تركيا.