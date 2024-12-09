أبو جودة ترأس اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع: لضرورة الاستجابة السريعة في معالجة المستجدات الأمنية

ترأس محافظ البقاع كمال أبو جودة اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع، في مكتبه، في سرايا زحلة بحضور النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، رئيس فرع معلومات البقاع العميد طوني صليبا، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العميد نبيل الذوقي، وعدد من الحضور.

وأشاد أبو جودة، بـ"التنسيق والتعاون التام والسريع بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والإدارية كافة لما فيه مصلحة البلاد والعباد"، مشددا على "ضرورة استمرار التنسيق والتعاون القائم بين الأجهزة والاستجابة السريعة في معالجة المستجدات الأمنية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

ونوه بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة خلال فترة العدوان الإسرائيلي والتي ساهمت في حماية النازحين اللبنانيين ومراكز الإيواء والمجتمع المضيف مما أدى الى ترسيخ اللحمة الوطنية وحماية السلم الأهلي، كما اشاد ابو جوده بالدور الجبار الذي اضطلع به متطوعو الصليب الأحمر اللبناني وعناصر الدفاع المدني على الرغم من ضعف الامكانيات والتجهيزات، بعدها وضع المحافظ المجتمعين بصورة العدد المتبقي من النازحين الذين لا يزالون لغاية تاريخه ضمن مراكز الإيواء القائمة ضمن أقضية محافظة البقاع، وانه تتم متابعة اوضاعهم وتأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم الاساسية، بالإضافة الى الإجراءات المتعلقة بمواكبة خطة إعادة الإعمار.

وتناقش المجتمعون في تداعيات الاحداث التي وقعت في سوريا وانعكاساتها على الداخل اللبناني، كما اطلع المحافظ ابو جوده من الحاضرين على الوضع الامني داخل مخيمات النازحين السوريين، والذين افادوا بأن الوضع الامني ممسوك وتحت السيطرة، حيث اعطى المحافظ ابو جوده توجيهاته بهذا الخصوص مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لحماية النظام العام والأمن العام داخل المخيمات.

وحول التدابير والإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها خلال فترة الأعياد المجيدة اعطى المحافظ ابو جوده توجيهاته بهذا الخصوص للحفاظ على النظام العام والأمن العام وتسهيل حركة المواطنين لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، طالبا من المواطنين التقيد بإرشادات وتعليمات القوى الأمنية حفاظًا على أمنهم وسلامتهم متمنيًا ان تحمل الأعياد المجيدة ظروفًا أفضل للبنان واللبنانيين.