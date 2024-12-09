وفد من قيادة حركة أمل إقليم بيروت جال في عدد من مناطق الضاحية الجنوبية وتفقد الاحياء والمباني

جال وفد من قيادة حركة أمل إقليم بيروت في عدد من مناطق الضاحية الجنوبية وتفقد الاحياء والمباني التي طالها العدوان الإسرائيلي على مدى ٦٦ يوماً.

واستهل الوفد الذي ترأسه المسؤول التنظيمي للإقليم الحاج محمد عباني و ضمّ كلاً من نائب المسؤول التنظيمي لإقليم بيروت الدكتور مجتبى مرتضى، المسؤول الثقافي المفتي الشيخ حسن شريفة، ومسؤول الخدمات الحاج حسن طالب بحضور المسؤول التنظيمي للمنطقة الثانية الحاج فؤاد البرجي المسؤول التنظيمي للمنطقة الثالثة الأخ جهاد خريس، وعدد من اعضاء لجان المنطقتين والشعب.

انطلق الوفد بجولته من منطقة الشويفات (حي الكرامة - صحراء شويفات) وصولاً الى برج البراجنة (الرويس- جامع العرب) - الليلكي ( حي الجامعة ) مختتما الجولة في ساحة عاشوراء في الكفاءات.

وشدّد الحاج عباني خلال الجولة على أنّ المواطن اللبناني اعتاد الصمود والخروج من التحديات منتصرًا. وأضاف: نحن إلى جانب كلّ المواطنين، وان الضاحية الجنوبية واجهت بحبّات عينيها مخرز العدوان ولم تنكسر. وهي، بيتنا الكبير الذي سينفض عن زواياه كما كل المناطق التي تعرضت للعدوان آثار الحرب دون أن ترضى بالانكسار أو بالاستسلام لهول الدمار.