مواعيد تسليم معاملات جاهزة في أمانة السجل العقاري في عاليه

اعلنت امانة السجل العقاري في عاليه، انها "ستقوم نهار الثلاثاء الواقع في 10 كانون الاول ٢٠٢٤ بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم ونهار الخميس الواقع في ١٢ كانون الاول باستلام معاملات فك التأمين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه وستقوم نهاري الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 10 و11 كانون الاول ٢٠٢٤ بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وذلك في امانة السجل العقاري في عاليه".

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