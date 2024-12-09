تسلّم 62 ناقلة جند مقدمة هبة من الأردن في مرفأ بيروت

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 9 /12 /2024، بتوجيهات من ملك الأردن الملك عبدلله الثاني بن الحسين، وصلت إلى مرفأ بيروت سفينة تحمل 62 ناقلة جند مقدمة هبة من المملكة إلى الجيش اللبناني. جرى تسلم الهبة بحضور ممثل عن السفارة الأردنية وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون، وستساهم في تعزيز قدرات الجيش، بخاصة لجهة الانتشار العملاني والمهمات المنفّذة في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

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