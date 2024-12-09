رئيس الكتائب: لن نقبل بعد اليوم بعدم الاعتراف بمقاومينا ومقاومتنا وألا يأخذوا حقهم كشهداء دافعوا عن لبنان

اعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل انه "في 9 كانون 2024 خرج لبنان من جميع أنواع الوصايات للمرة الأولى منذ 35 سنة، وصاية حزب الله انتهت ووصاية إيران وسوريا انتهت واليوم لبنان حر حر حر، الوصاية انتهت ولكن لا نزال في أول الطريق ولدينا الكثير من العمل ومشاكل البلد لم تنته فالسلاح لم يعد يشكل وصاية لكنه لا يزال موجودا".

ولفت الجميل الى انه "اليوم نحن أمام مرحلة جديدة ويجب أن نقرر ما نريد إما نرتكب أخطاء الماضي أو نعمل بشكل صحيح، لا يجب أن نكرر خطأ التسعين بإقصاء الآخرين ولا خطأ 2005 عندما غضينا النظر عن السلاح غير الشرعي، ولا يجب أن نعيد خطأ 2016 وكل تلك الأخطاء لا يجب أن تتكرر". اضاف: "سنبني لبنان على أسس جديدة أولها المساواة بين اللبنانيين فممنوع السلاح لفريق واحد، وزمن اللامساواة انتهى. سنبني البلد بالشراكة الحقيقة وانطلاقا من مبدأ سيادة الدولة وحكم القانون، شرط أن يقبل الجميع بأن لبنان أولا والدستور فوق الكل ولا أحد يلغي أحدا ويقصي الآخر. سنبني لبنان وفق مبدأ الحرية والاعتراف بتاريخ بعضنا البعض، ولن نقبل بعد اليوم بعدم الاعتراف بمقاومينا ومقاومتنا، وألا يأخذوا حقهم كشهداء دافعوا عن لبنان مع كل ما بترتب على ذلك".

وتابع: "ممنوع أن يشعر اي فريق بأنه أدنى أو مستضعفا أو متروكا أو انه ليس شريكًا، الهواجس يجب أن توضع على الطاولة ونجد طريقة لبناء البلد معًا على أسس جديدة، وبأن العلم علمنا وهذا لبنان الذي نريد. حان الوقت أن نعطي الأولوية للكفاءة، ونريد لشبابنا أن يعودوا ليعمروا البلد واقتصاد لبنان ويبنوا مؤسساتنا وصناعتنا وتجارتنا وزراعتنا وسياحتنا وكل القطاعات". وقال: "صافرة الانطلاق عبر تسليم سلاح حزب الله للدولة لبناء أفضل بلد في العالم".

واردف: "رفاقي أنتم الأمانة والأساس ولولاكم لما بقي لبنان وإيمانكم بلبنان ومحبتكم حافظا على لبنان، وأنتم الأمانة وسنتوجه لوضع إكليل من الغار على أضرحة شهدائنا بشير الجميل وبيار أمين الجميل وشهداء المقاومة اللبنانية والكتائب الذين أعطوا دماءهم في سبيل لبنان".