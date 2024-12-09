وصول المواطن اللبناني سهيل الحموي الذي كان معتقلا في سوريا الى منطقته في شكا

وصل المواطن اللبناني سهيل الحموي الذي كان معتقلا في سوريا الى منطقته في شكا.

وكان في استقبال حموي حشد كبير من أبناء البلدة، في حضور كاهن الرعية الأب إبراهيم شاهين والنائب أديب عبدالمسيح ومخاتير البلدة.

وقد عبر حموي عن سعادته لوجوده بين أهله، شاكرا ربه على "إعطائه هذه الفرصة".