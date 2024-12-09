إردوغان: تركيا ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرضية صلبة وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم

أكد الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان، أن "تركيا ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرضية صلبة وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم"، مضيفاً "أكبر هدف لتركيا أن يعيش العرب والتركمان والأكراد والسنة والعلويين والمسيحيين تحت سقف واحد بمحبة وسلام في سوريا".

ولفت اردوغان، الى ان "تركيا مستعدة لفعل ما في وسعها من أجل استقرار سوريا وسنتغلب على الصعاب معا، والأسد ونظامه رفضا دعوات تركيا للحوار".