أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن "وزير الخارجية التركي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة هاتفيا الأوضاع في سوريا والمنطقة"، لافتةً الى أن "فيدان وغوتيريش بحثا الخطوات الممكن اتخاذها من المجتمع الدولي لضمان انتقال سياسي منظم بسوريا".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية: فيدان وغوتيريش بحثا الخطوات الممكن اتخاذها من المجتمع الدولي لضمان انتقال سياسي منظم بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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