وزارة الداخلية الفرنسية: نعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط الأسد

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن "الحكومة تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، مضيفة أن من المرجح التوصل إلى قرار بهذا الصدد خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأوضحت الوزارة الفرنسية أن "باريس تعمل على إيجاد حل مماثل لما طرحته ألمانيا التي أعلنت في وقت سابق أنها ستعلق طلبات اللجوء، وهو ما أقدمت عليه دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي".