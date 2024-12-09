ميقاتي قرر تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرا

اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان مساء اليوم وعرض معه الوضع الامني في البلاد.

كما اجتمع مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري وعرض معه الوضع على المعابر الحدودية.

وقرر رئيس الحكومة تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرا تضم الوزارات والإدارات المعنية إضافة إلى اللجنة القضائية و"الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا"، وذلك بطلب من الهيئة.

وقد وجه الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتبا الى الوزارات والادارات المعنية بهذا الصدد.