رئيس الوزراء السوري: نحن في مرحلة نقل الصلاحيات التنفيذية لحكومة الإنقاذ

اشار رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي الى اننا في مرحلة نقل الصلاحيات التنفيذية لحكومة الإنقاذ، وسنساعد حكومة الإنقاذ للقيام بدورها، وسنساعد رئيسها محمد البشير في إدارة المرحلة المقبلة.

واوضح رئيس الوزراء السوري لـ "العربية" بانه حدث تواصل مع عدد من وزراء حكومة الإنقاذ، وحكومة البشير كانت قائمة بالفعل وسنقدم الدعم لها. ولفت الى ان التواصل مستمر بين الوزراء وأعضاء حكومة الإنقاذ.

واردف "سننفذ إرادة الشعب في التغيير، ولدينا ثقة كبيرة في من يديرون المرحلة الحالية، والأولوية حاليا لتأمين المستلزمات الأساسية للسوريين". وتابع: "جاهزون لتسليم صلاحياتنا بمجرد طلب ذلك".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية بأن قيادة المعارضة المسلحة قررت تكليف رئيس حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

وصرح ممثل عن المعارضة السورية بأن أعضاء المجموعات التي وصلت إلى السلطة في سوريا يناقشون مسألة نقل السلطة بشكل سلس وتجنب الفوضى في البلاد. وقال ممثل المعارضة لوكالة "نوفوستي": "هناك اجتماع بين رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع ورئيس الحكومة السورية محمد الجلالي ورئيس حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب محمد البشير، لتحديد خطوات نقل السلطة ومنع الفوضى في سوريا".