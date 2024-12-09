اوضح وزير الخارجية الإسرائيلية غدعون ساعر حول المحادثات مع حركة حماس، بانه "لا أريد أن أقول أشياء من شأنها الإضرار بالمفاوضات، لكن المفاوضات غير المباشرة جارية، يمكننا أن نكون أكثر تفاؤلا من ذي قبل".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلية: مفاوضات غير مباشرة جارية مع حماس ويمكننا أن نكون أكثر تفاؤلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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