قدّر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أنه "في غضون أسبوع أو أسبوعين سيكون من الممكن التوصل إلى صفقة الاسرى"، وقال إن "الظروف مهيأة لذلك"، بحسب ما نقل عنه موقع "يديعوت احرونوت".

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت عن مسؤول إسرائيلي رفيع: يمكن التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى خلال أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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