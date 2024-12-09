الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة من جنوده في شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من عناصره في جباليا، شمالي قطاع غزة، وإصابة آخريْن بجراح خطيرة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه في الحدث ذاته، أصيب 18 عنصرا، بضمنهم الإصابتان الخطيرتان، و 4 أُصيبوا بجراح متوسطة، و12 طفيفة.

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