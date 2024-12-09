مصدر لفرانس برس: حماس تطلع مصر على جهودها لحصر الأسرى الإسرائيليين الأحياء

أفادت مصادر قريبة من حماس أن وفدا قياديا في حماس برئاسة خليل الحية أطلع وزير المخابرات في مصر خلال لقاء عقد الأحد في القاهرة، على جهود حماس لإعداد قائمة بأسماء الاسرى في قطاع غزة.

واوضح مصدر قريب من حماس مطلّع على سير المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل الى هدنة، لوكالة "فرانس برس"، إن "وفد حماس أطلع وزير المخابرات في مصر اللواء حسن رشاد خلال اللقاء على جهود الحركة بما في ذلك مع الفصائل التي تحتجز عددا من الأسرى، لجمع معلومات حول الأسرى الأسرائيليين، خصوصا الأحياء".

وأوضح أن حماس "تعدّ قائمة بأسماء الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، ومن بينهم عدد من الأسرى المزدوجي الجنسية الإسرائيلية والأميركية". وقال "في حال وافقت إسرائيل على الاقتراح المصري (بشأن تبادل الأسرى)، أعتقد أن صفقة التبادل ستصبح جاهزة للتنفيذ".

وقال مصدر آخر في حماس لفرانس برس "لا جديد ، ولم يحدث اختراق في ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار أو صفقة الأسرى"، خلال لقاء وفد حماس مع المسؤول المصري.

ووصل الوفد القيادي المفاوض في حماس الى مصر الأحد في زيارة استمرت أربع ساعات والتقى خلالها وزير المخابرات المصرية قبل مغادرته إلى الدوحة، بحسب مصدر في حماس.

وقالت حماس في بيان أنه تمّ خلال اللقاء "بحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة. وأضاف البيان أن "وفد حماس أكد حرصه على إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على شعبنا".