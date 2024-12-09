بلومبرغ: بريطانيا علقت البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين

ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم نقلا عن متحدث باسم الحكومة أن بريطانيا أوقفت البت في طلبات اللجوء السورية لحين تقييم الوضع الحالي بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

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