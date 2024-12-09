شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” للحث على المشاركة في المؤتمر العام السادس والان مع تفاصيل الخبر

أجرى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، جولة اليوم الإثنين، في مؤسسة الخليج 365، ضمن جولاته لحث الصحفيين على المشاركة في المؤتمر العام السادس للنقابة، وكان في استقباله الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس التحرير.

ودعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الصحفيين إلى المشاركة الإيجابية فى المؤتمر العام السادس ، مشددًا على أهمية توحيد جهود الجماعة الصحفية لدعم القضايا المهنية.



وأوضح البلشي، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصحافة ووضع تصورات عملية لتحسين أوضاع المهنة، مشددا على ضرورة مشاركة كافة الصحفيين في المؤتمر، لما يمثله من فرصة لطرح هموم المهنة وإيجاد حلول جماعية بمشاركة مؤسسات الدولة.



وأشار نقيب الصحفيين إلى أن افتتاح المؤتمر العام الذى يعقد تحت رعاية مجلس الوزراء يشهد حضور عربي ودولي لأعمال المؤتمر، مما يعزز الحوار ويضع قضايا المهنة على أجندة النقاش العالمي.



أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.



ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.



وتدشن النقابة المؤتمر بحفل افتتاح مساء السبت المقبل 14 ديسمبر بقاعة الشهداء - مسرح النقابة - وتبدأ جلسات المؤتمر في اليومين التاليين.

وتدعو الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.

