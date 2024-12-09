ولي العهد يعقد لقاء موسعا مع رئيس وزراء بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني يصل الرياض وصل الرياض اليوم، رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والوفد المرافق له.وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير الرياض... الرياض : الرياض : دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1446 هـ 08 جمادى الآخرة 1446 هـ الملك يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا الاستوائية تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجيما مباسوغو،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1446 هـ 08 جمادى الآخرة 1446 هـ القيادة تهنئ ملك المملكة المغربية بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1446 هـ 08 جمادى الآخرة 1446 هـ تايوان ترصد تحركات لـ 14 سفينة حربية صينية أرسلت الصين 14 سفينة حربية وسبع طائرات عسكرية، وأربع بالونات بالقرب من تايوان، وفقًا لوزارة الدفاع التايوانية، في الوقت الذي تكثف... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1446 هـ 07 جمادى الآخرة 1446 هـ ترمب يدعو إلى وقف فوري للنار في أوكرانيا بعد وقت قصير من اجتماع في باريس مع زعماء فرنسيين وأوكرانيين قائلا إن كييف «ترغب في التوصل إلى اتفاق» لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1446 هـ 07 جمادى الآخرة 1446 هـ الإنقاذ يواصل البحث عن ضحايا هولندا واصلت خدمات الطوارئ البحث لليوم الثاني بين أنقاض مبنى سكني دمره انفجار وحريق، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل. لكنها لم تبد... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1446 هـ 07 جمادى الآخرة 1446 هـ هروب الأسد وسوريا تتنفس الحرية شهدت الساحات المركزية في دمشق تدفقا غير مسبوق للسوريين، الذين خرجوا للاحتفال بعد أن أحرزت المعارضة تقدما كبيرا نحو العاصمة، منهيةً... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1446 هـ 07 جمادى الآخرة 1446 هـ

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