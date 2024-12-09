ولي العهد يعقد لقاء موسعا مع رئيس وزراء بريطانيا

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رئيس الوزراء البريطاني يصل الرياض
وصل الرياض اليوم، رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والوفد المرافق له.وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير الرياض...
الملك يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا الاستوائية
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجيما مباسوغو،...
القيادة تهنئ ملك المملكة المغربية بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة...
تايوان ترصد تحركات لـ 14 سفينة حربية صينية
أرسلت الصين 14 سفينة حربية وسبع طائرات عسكرية، وأربع بالونات بالقرب من تايوان، وفقًا لوزارة الدفاع التايوانية، في الوقت الذي تكثف...
ترمب يدعو إلى وقف فوري للنار في أوكرانيا
بعد وقت قصير من اجتماع في باريس مع زعماء فرنسيين وأوكرانيين قائلا إن كييف «ترغب في التوصل إلى اتفاق» لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر...
الإنقاذ يواصل البحث عن ضحايا هولندا
واصلت خدمات الطوارئ البحث لليوم الثاني بين أنقاض مبنى سكني دمره انفجار وحريق، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل. لكنها لم تبد...
هروب الأسد وسوريا تتنفس الحرية
شهدت الساحات المركزية في دمشق تدفقا غير مسبوق للسوريين، الذين خرجوا للاحتفال بعد أن أحرزت المعارضة تقدما كبيرا نحو العاصمة، منهيةً...
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