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ولي العهد يعقد لقاء موسعا مع رئيس وزراء بريطانيا

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رئيس الوزراء البريطاني يصل الرياض

وصل الرياض اليوم، رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والوفد المرافق له.وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير الرياض...

f4640c3bc0.jpg الرياض :
156398220b.jpg08 جمادى الآخرة 1446 هـ

الملك يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا الاستوائية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجيما مباسوغو،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png08 جمادى الآخرة 1446 هـ

القيادة تهنئ ملك المملكة المغربية بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png08 جمادى الآخرة 1446 هـ

تايوان ترصد تحركات لـ 14 سفينة حربية صينية

أرسلت الصين 14 سفينة حربية وسبع طائرات عسكرية، وأربع بالونات بالقرب من تايوان، وفقًا لوزارة الدفاع التايوانية، في الوقت الذي تكثف...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png07 جمادى الآخرة 1446 هـ

ترمب يدعو إلى وقف فوري للنار في أوكرانيا

بعد وقت قصير من اجتماع في باريس مع زعماء فرنسيين وأوكرانيين قائلا إن كييف «ترغب في التوصل إلى اتفاق» لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png07 جمادى الآخرة 1446 هـ

الإنقاذ يواصل البحث عن ضحايا هولندا

واصلت خدمات الطوارئ البحث لليوم الثاني بين أنقاض مبنى سكني دمره انفجار وحريق، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل. لكنها لم تبد...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png07 جمادى الآخرة 1446 هـ

هروب الأسد وسوريا تتنفس الحرية

شهدت الساحات المركزية في دمشق تدفقا غير مسبوق للسوريين، الذين خرجوا للاحتفال بعد أن أحرزت المعارضة تقدما كبيرا نحو العاصمة، منهيةً...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png07 جمادى الآخرة 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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