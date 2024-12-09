رئيس الوزراء البريطاني يصل الرياض

وصل الرياض اليوم، رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والوفد المرافق له. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وأمين الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.



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