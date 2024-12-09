السنيورة بحث مع السفير السعودي في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد البخاري. وكان بحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، من مختلف الجوانب إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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