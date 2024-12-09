لجنة المرأة في أبرشية زحلة المارونية أقامت حملة توعية حول الوقاية من سرطان الثدي ومن أمراض القلب

أقامت لجنة المرأة في أبرشية زحلة المارونية حملة توعية حول الوقاية من سرطان الثدي ومن أمراض القلب برعاية راعي ابرشية زحلة للموارنة المطران جوزف معوض. وحضر الحملة مطران الأبرشية والأب مروان غانم مرشد اللجنة، والأب وديع الجردي وفعاليات وسيدات، وكان الترحيب من منسقة اللجنة نجوى أبو عيد حكيم، وتعاقب على الكلام كل من ريتا الحولي ومالك الخطيب ودينا رومية، وقدمت الاحتفال السيدة منى الفخري النجار.

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