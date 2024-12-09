قطع عدد من الاهالي اوتوستراد المنية الدولي عند نقطة مازن علم الدين وذلك على خلفية توقيف أحد أبناء المنطقة ويدعى ف. ز. من قبل الاجهزة الامنية.
وافادت معلومات ان سبب التوقيف هو وجود مذكرة توقيف في حق المذكور بدعوة سابقة لبناء مخالف داخل املاك الدولة.
وشهدت المحلة زحمة سير خانقة ليعاد وتفتح لاحقا امام السيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر قطع أوتوستراد المنية الدولي لبعض الوقت على خلفية توقيف أحد أبناء المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.