قطع أوتوستراد المنية الدولي لبعض الوقت على خلفية توقيف أحد أبناء المنطقة

قطع عدد من الاهالي اوتوستراد المنية الدولي عند نقطة مازن علم الدين وذلك على خلفية توقيف أحد أبناء المنطقة ويدعى ف. ز. من قبل الاجهزة الامنية.

وافادت معلومات ان سبب التوقيف هو وجود مذكرة توقيف في حق المذكور بدعوة سابقة لبناء مخالف داخل املاك الدولة.

وشهدت المحلة زحمة سير خانقة ليعاد وتفتح لاحقا امام السيارات.