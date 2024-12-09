ناصر جابر تابع عملية وصل خط الخدمات الكهربائية لتأمين العمل في مستشفى النبطية الحكومي ونقل المياه من آبار فخر الدين

تابع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ناصر جابر باجتماعات عقدها في مكتبه في مدينة النبطية، عملية وصل خط الخدمات الكهربائية لتأمين العمل في مستشفى النبطية الحكومي ونقل المياه من آبار فخر الدين. فيما بدأت شركة مراد للخدمات الكهربائية ومؤسسة كهرباء لبنان العمل على إصلاح الأضرار في الشبكة الكهربائية تمهيداً لعودة التيار الكهربائي لمدينة النبطية وقرى القضاء تباعاً.

وعقد جابر إجتماعاً في مكتبه في مدينة النبطية لمتابعة الشؤون الخدماتية لمحافظة النبطية في مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي، وقد حضر الاجتماع إضافة الى رئيس بلدية النبطية خضر قديح كلاً من ممثلي القطاعات الخدماتية من كهرباء ومياه وتنظيم مدني وسجل عقاري. وجرى التأكيد بين المجتمعين على ضرورة البقاء على تواصل لتوفير كل الخدمات للمواطن في المرحلة المقبلة ولاسيما خط الخدمات الكهربائية لتأمين نقل المياه ومتابعة ما وعد به وزير الأشغال العامة علي حمية خلال زيارته الأخيرة للمنطقة لناحية العمل على إزالة الردميات وتوسعة الطرقات بما يسهل حركة المواطنين ويجعلها أكثر إنسيابية ويحد من زحمة السير.