أشار رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف الى أن "إيران لم تقاتل الجماعات المسلحة في سوريا بل كانت تقاتل داعش، والشهيد قاسم سليماني أكد لبشار الأسد مراراً ضرورة الإصغاء للشعب".

كانت هذه تفاصيل خبر قاليباف: إيران لم تقاتل الجماعات المسلحة في سوريا بل كانت تقاتل داعش وسليماني أكد للأسد مراراً ضرورة الإصغاء للشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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