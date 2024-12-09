وزير الزراعة أطلع نحاس والوفد المرافق على عمليات المسح لرفع أضرار العدوان

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، الوزير السابق نقولا نحاس على رأس وفد من الاقتصاديين، وتم البحث في واقع القطاع الزراعي في لبنان.

ووضع الحاج حسن "نحاس و الوفد المرافق بكل ما تقوم به الوزارة، خصوصا عمليات المسح لرفع الأضرار الناتجة من العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وأكد "الشراكة بين وزارة الزراعة والمنظمات الدولية والهيئات المانحة، والتي من شأنها أن تؤسس إلى نهضة القطاع الزراعي، إضافة إلى تضافر الجهود بين إدارات الدولة".