"النشرة": عقد أول اجتماع في جنوب لبنان بين ممثلي الجيش اللبناني واليونيفيل لبحث تنفيذ وقف إطلاق النار

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "عقد أول اجتماع اليوم في جنوب لبنان بين ممثلي الجيش والجيش اللبناني واليونيفيل والولايات المتحدة وفرنسا لبحث تنفيذ وقف إطلاق النار".

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