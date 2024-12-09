رئيس وزراء بريطانيا: سننخرط أكبر في الشرق الأوسط لدعم الاستقرار على المدى الطويل

اعلنت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر تعهد بتعزيز انخراط بلاده في الشرق الأوسط لدعم الاستقرار على المدى الطويل. ونقل بيان عن ستارمر قوله خلال زيارة للمنطقة "استقرار الشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية لتوفير أساس للأمن في بلادنا". وأضاف البيان "قال رئيس الوزراء إن المملكة المتحدة ستلعب دورا أكثر حضورا وثباتا في المنطقة، وستعمل مع الشركاء على زيادة التعاون الدفاعي لتعزيز الردع في مواجهة التهديدات من البر والبحر".

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