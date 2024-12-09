اشار مصدر كبير بالحكومة اليونانية لـ "رويترز"، الى إن أثينا علقت طلبات اللجوء المقدمة من نحو تسعة آلاف سوري عقب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول كبير بالحكومة اليونانية: تعليق استقبال طلبات اللجوء من السوريين بعد الإطاحة بالأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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