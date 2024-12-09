أعلنت وزارة النفط في الحكومة السورية السابقة، أننا "ندعو جميع العاملين للعودة إلى مواقع العمل والإنتاج حيث تم تأمين الحماية اللازمة من إدارة العمليات العسكرية لسلامة العاملين".
وذكرت الوزارة، أن "خطوط النقل ستعمل كالمعتاد غدا لنقل العاملين إلى مقر الوزارة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النفط في الحكومة السورية السابقة: ندعو جميع العاملين للعودة إلى مواقع العمل والإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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