وزارة النفط في الحكومة السورية السابقة: ندعو جميع العاملين للعودة إلى مواقع العمل والإنتاج

أعلنت وزارة النفط في الحكومة السورية السابقة، أننا "ندعو جميع العاملين للعودة إلى مواقع العمل والإنتاج حيث تم تأمين الحماية اللازمة من إدارة العمليات العسكرية لسلامة العاملين".

وذكرت الوزارة، أن "خطوط النقل ستعمل كالمعتاد غدا لنقل العاملين إلى مقر الوزارة".