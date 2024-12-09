داخلية النمسا تعلق طلبات لجوء السوريين المفتوحة وتستعد لعملية ترحيلهم

اعلنت وزارة الداخلية في النمسا إنها علّقت كل طلبات اللجوء التي تخص السوريين، وأنها تستعد لترحيل اللاجئين إلى سوريا بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، بانه "بدءا من الآن ستتوقف إجراءات اللجوء المفتوحة للمواطنين السوريين"، موضحة أن التعليمات تقضي "بإعداد برنامج ترحيل منظم إلى سوريا".