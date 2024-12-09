إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة السورية: نعلن العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية

أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة السورية عن "العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية فلهم الأمان ويُمنع التعدي عليهم".

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