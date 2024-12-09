شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية: توقيع 30 عقدا لتنفيذ خدمات الجمع السكنى للقمامة والان مع تفاصيل الخبر

عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة فى تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات 2019 -2025، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبمشاركة عدد من نواب المحافظين وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وسكرتيري عموم المحافظات وعدد من رؤساء الشركات العاملة في منظومة المخلفات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تتضمن ثلاثة برامج رئيسية حيث يتضمن البرنامج الأول "تطوير البنية التحتية" وتشمل إنشاء محطات وسيطة ثابته وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة وإغلاق المقالب العشوائية وذلك بتكلفة 8.5 مليار جنيه، والبرنامج الثاني "تمويل تكاليف التشغيل" يتضمن تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل إدارة المدافن الصحية الآمنة بتكلفة تقدر بـ3.4 مليار جنيه، أمام البرنامج الثالث "الدعم المؤسسي والمجتمعي" والذي يختص بإنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة، بالإضافة الي الدعم الفني ومنظومة التحصيل ، والمبادرات وحملات التوعية بتكلفة 100 مليون جنيه .

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تلعب دوراً رئيسياً ومهما في إدارة منظومة المخلفات بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة، وفيما يخص تنفيذ تطوير البنية التحتية، كشفت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي ما تم رفعه من تراكمات تاريخية للمخلفات من 54 موقعا بالمحافظات خلال الفترة الماضية حوالى 6 مليون طن وجاري خلال عقد المرحلة القادمة رفع 500 ألف طن ليصبح الإجمالي 6.5 مليون طن تراكمات تاريخية، وفى مجال إنشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 14 محطة ، كما تم الإنتهاء من تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة، وجاري تسليم 4 محطات ليصبح إجمالى عدد المحطات الوسيطة الثابتة 15 محطة، مشيرة إلى أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة ، فقد تم الإنتهاء وتسليم عدد 31 مدفن صحي وجاري الانتهاء من تسليم عدد 15 مدفن صحي ليصبح إجمالي المدافن المقرر إنشائهم 46 مدفن، بالإضافة إلى تسليم عدد 10 مصانع المعالجة والتدوير ، وجاري الانتهاء من مصنعين ليصبح إجمالي المقرر إنشاءة 12 مصنع تدوير ومعالجة ، كما تم نهو وتسليم عدد 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر – الطور – أبورديس – نويبع) .

وعرضت وزيرة التنمية المحلية بعض نماذج المحطات الوسيطة المتحركة والمحطات الوسيطة الثابتة والمدافن الصحية التي تم تسليمها للمحافظات.

كما أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن منظومة المخلفات الصلبة تأتى على رأس اهتمام الوزارة للانتهاء من كافة مشروعات البنية التحتية المستهدف تنفيذها ضمن البرنامج الأول للمنظومة بما يساهم في تحسين مستوي النظافة في جميع محافظات الجمهورية والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الدولة تسعى لإشراك القطاع الخاص الوطنى فى تشغيل وإدارة العديد من مشروعات المخلفات التي تم الانتهاء منها على أرض المحافظات، وكذا التعاقد للقيام بخدمات الجمع السكنى للقمامة والنقل ونظافة الشوارع، حيث شهدت الفترة الماضية تمويل 30 عقدا في 18 محافظة .

وعرضت وزيرة التنمية المحلية رؤية الوزارة وجهودها في إدارة وتشغيل المحطات الوسيطة حيث يتم تشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها عبر شركات القطاع الخاص والمحافظات للقيام بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتم تشغيل جميع المحطات الثابتة والمتحركة كما تم تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلي ( البيئة والتنمية المحلية ) للمرور علي شركات النظافة العاملة بالمحافظات طبقًا للعقود الموقعة لرصد أي مخالفات وإتخاذ الإجراءات نحو الشركات طبقاً لبنود العقود ، مشيرة إلى أن البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات " تمويل تكاليف التشغيل" تتضمن توقيع 30 عقد لخدمات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع ولخدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات في 18 محافظة وهي (القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية والغربية وسوهاج والبحيرة والمنيا والقليوبية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وبنى سويف والبحر الأحمر ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية ) .