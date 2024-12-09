هولندا تعيد فرض الضوابط على الحدود البلجيكية والألمانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعادت هولندا، اليوم الاثنين، فرض ضوابط حدودية مع بلجيكا وألمانيا ولمدة ستة أشهر.

وأكدت الشرطة الهولندية، أنه سيتم تنفيذ الضوابط في كل مكان على طول هذه الحدود، سواء على الطرق أو السكك الحديدية وتعتزم الحكومة الهولندية مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بشكل أكثر صرامة.

وأعربت مارجولين فابر الوزيرة المسؤولة عن سياسة اللجوء في هولندا، عن ثقتها بأن هذه الضوابط ستكون فعالة.

من جهة أخرى، انتقدت أكثر من 40 بلدية هولندية في المناطق الحدودية الإجراء خوفاً من إعاقة التنقل الحدودي.