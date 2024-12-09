شكرا لقرائتكم خبر عن خلال مهمة تدريب.. مصرع 5 جنود أتراك في تحطم مروحية عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة جنود أتراك مصرعهم اليوم، نتيجة حادث تحطم مروحية عسكرية بإقليم إسبرطة التركي، بعد اصطدامها بمروحية أخرى خلال مهمة تدريب.

وأفادت قناة "إيه نيوز" التركية، أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة جندي سادس بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ قد توجهت إلى موقع الحادث فور وقوعه.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع التركية سقوط ضحايا جراء تصادم المروحيتينن ولم يتضح على الفور سبب التصادم. تحطم مروحية سبق وأعلن مسؤولون روس أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة في منطقة كيروف الروسية.

وتحطمت المروحية سوفيتية الصنع من طراز إم آى - 2 قرب قرية بيلينكي، حوالي 700 كيلومتر شمال شرق موسكو، وفقا لوزارة الطوارئ الروسية.