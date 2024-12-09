شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قوي في مصفاة للنفط بإيطاليا.. ومقتل شخصين على الأقل والان نبدء بالتفاصيل



وقالت وكالة الأنباء الإيطالية " انسا" إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في الانفجار، حسبما قالت السلطات المحلية، وأصيب ثمانية أشخاص، كما فقد أربعة آخرون بعد الحادث.

ويشار إلى أن المنطقة هي مصفاة للنفط مملوكة لشركة إيني للطاقة، وقالت السلطات إن أفراد قطاع الإطفاء وخدمات الإنقاذ والشرطة تواجدوا في موقع الانفجار.

الدمام - شريف احمد - وقع انفجار قوي، اليوم الإثنين، في منطقة صناعية بالقرب من مدينة فلورنسا الإيطالية.وقالت وكالة الأنباء الإيطالية " انسا" إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في الانفجار، حسبما قالت السلطات المحلية، وأصيب ثمانية أشخاص، كما فقد أربعة آخرون بعد الحادث.ويشار إلى أن المنطقة هي مصفاة للنفط مملوكة لشركة إيني للطاقة، وقالت السلطات إن أفراد قطاع الإطفاء وخدمات الإنقاذ والشرطة تواجدوا في موقع الانفجار.



انفجار فلورنسا الإيطالية

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن شركة إيني الإيطالية قالت إنه يتم التحقيق بشأن الانفجار الذي وقع في مستودع في منطقة كالينزانو بالقرب من فلورنسا.

وأضافت الشركة أن ألسنة اللهب انحصرت في منطقة تحميل، ولم تمتد للخزانات القريبة.

وتحدث سكان عدة مناطق في مدينة فلورنسا عن سماع دوي انفجار ضخم صباح اليوم، وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا يتصاعد في السماء فوق موقع الحادث، وطلبت السلطات من السكان إبقاء النوافذ مغلقة بسبب الدخان الكثيف.

