القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا هدفا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة "يفنة" في أسدود جنوب تل أبيب

أعلنت "القوات المسلحة اليمنية"، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة "يفنة" في أسدود، جنوبي منطقة يافا بفلسطين المحتلة وذلك بطائرة مسيرة وقد أصابت الطائرة هدفها بنجاح".
وأكدت القوات، أن "هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية"، مشددةً على أنها "ستواجه أي عدوان إسرائيلي على بلدنا بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
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