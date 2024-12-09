كيربي: واشنطن ستعمل على استكشاف سبل للتواصل مع المجموعات التي سيطرت على دمشق

أشار المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في حديث لشبكة "سي إن إن"، الى أن "واشنطن ستعمل على استكشاف سبل للتواصل مع المجموعات التي سيطرت على دمشق"، مؤكداً أننا "نحن الآن في فترة من عدم اليقين والأفعال هي التي ستحدد ثقتنا بزعيم هيئة تحرير الشام".

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