النخالة: ما حدث من تغييرات في سوريا شأن سوري ونأمل أن تبقى سوريا نصيرًا وسنداً حقيقياً للشعب الفلسطيني

اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، في تصريح له ان " ما حدث من تغييرات في سوريا هو شأن سوري، ويتعلق بخيارات الشعب السوري الشقيق"، لافتا الى ان "حركة الجهاد الاسلامي تأمل أن تبقى سوريا نصيرًا وسنداً حقيقياً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة كما كانت دوماً".

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