منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دعت سوريا الى تأمين أسلحتها الكيميائية

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها طلبت من سوريا تأمين مخزونها من الأسلحة الكيميائية، بعد سقوط النظام في سوريا.
وأضافت المنظمة أنها تواصلت مع الجانب السوري "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية" في البلاد.
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