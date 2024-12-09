نقابة الصحفيين تعلن برنامج المؤتمر العام للصحافة المصرية

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الأمانة العامة للمؤتمر تدعو جموع الصحفيين المصريين للمشاركة فى الجلسات

أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.

وتدشن النقابة المؤتمر بحفل افتتاح مساء السبت القادم 14 ديسمبر بقاعة الشهداء - مسرح النقابة - وتبدأ جلسات المؤتمر في اليومين التاليين.

وتدعو الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.

برنامج المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المصريين:

برنامج المؤتمر العام السادس للصحفيين

* الجلسة الافتتاحية السبت 14 ديسمبر 5-8 مساءً (قاعة الشهداء - مسرح النقابة بالدور الأرضي )

اليوم الأول الأحد 15 ديسمبر

تسجيل: 9-10

ثلاث جلسات متوازية: 10 - 12

* حرية الصحافة والصحفيين.. أوضاع صعبة وتدخلات تشريعية واجبة قاعة هيكل - الدور الرابع

( أ. جمال عبد الرحيم، أ. محمد سعد عبد الحفيظ، أ. أيمن عبد المجيد، أ. نجاد البرعي، النائبة أ. أميرة العادلي )

ـ يديرها: محمد بصل

- تحديات الإصلاح الإداري وبيئة العمل في الصحف المصرية قاعة كامل زهيري - الدور الثالث

(أ. جلاء جاب الله، د. محمد فايز فرحات، أ. أكرم القصاص، د. أسامة السعيد، أ. هشام فؤاد)

-تديرها أ. أمينة النقاش

* سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية والصحف قاعة أمين الرافعي - الدور الثالث

(أ. عبد المحسن سلامة، د. عبد الفتاح الجبالي، أ. غالي محمد، أ. حازم شريف، أ. محمود الحضري)

– تديرها الإعلامية أ. لميس الحديدي

استراحة: 12 - 12:30

*ثلاث جلسات متوازية: 12:30 - 2:30

* مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي قاعة كامل زهيري - الدور الثالث

(د. محمد شومان، أ. إيهاب الزلاقي، د. رضوى عبد اللطيف، أ. إيمان الوراقي)

– تديرها الإعلامية أ. منى سالمان

* وسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية قاعة هيكل - الدور الرابع

(أ. محمد خراجة، أ. محمد نجم ، أ. أحمد مختار، أ. سلمى حسين)

-تديرها أ. أميمة كمال

* المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسئولية قاعة أمين الرافعي - الدور الثالث

(أ. عبد الله السناوي، أ. ماجد منير، أ. علا الشافعي، أ. أشرف مدبولي)

– يديرها أ. عماد الدين حسين

استراحة: 2:30 - 3:00

* أربع جلسات متوازية: 3:00 - 5:00

* آليات تطوير المحتوى وإشكاليات الثورة الرقمية قاعة كامل زهيري - الدور الثالث

(أ. عصام كامل، أ. ياسر عبد العزيز، أ. علاء الغطريفي، أ. صفاء عاشور)

-تديرها أ. سحر عبد الرحمن

* أزمة تمويل الصحف.. سُبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات قاعة طه حسين - الدور الرابع (أ. مجدي الجلاد، د. محرز غالي، د. أحمد فتحي، د. علي التركي)

-يديرها الإعلامي أ. جابر القرموطي

* رؤى جديدة لحرية الإصدار والنشر في مصر قاعة هيكل - الدور الرابع

(د. أيمن الصياد، أ. عزت إبراهيم، أ. عمرو بدر، أ. لينا عطا الله، أ. شيماء حمدي)

-يديرها الإعلامي أ. عمرو الليثي

* الصحف الحزبية والمتوقفة.. الأزمة ومسارات الحلول - (مائدة مستديرة) قاعة أمين الرافعي - الدور الثالث

(أ. أمينة النقاش، أ. جمال عبد الرحيم، أ. هشام يونس، أ. حسين الزناتي، أ. عاطف خليل - (ممثلون عن الصحف الحزبية والمتوقفة )

-يديرها أ. كارم محمود

- 5:05 إلى 5:40

قراءة وعرض لنتائج استبيان المؤتمر العام السادس قاعة كامل زهيري

اللجنة المشاركة في إعداد الاستبيان

( د. سامح محروس، د. مي مصطفى، د. أحمد فتحي محمود )

اليوم الثاني الإثنين 16 ديسمبر

* ثلاث جلسات متوازية: 10 - 12

* مستقبل الصحافة (ورقية - ورقمية) في عصر تعدد الوسائط والتواصل الاجتماعي، قاعة أمين الرافعي - الدور الثالث

( أ. عبد المحسن سلامة، أ. محمد عبد الرحمن، أ. محمود المملوك، أ. أحمد أبو القاسم)

-تديرها الإعلامية أ. دينا عبد الرحمن

* احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوعية التناول، قاعة كامل زهيري - الدور الثالث

( أ. حمدي رزق، أ. عبد الله عبد السلام، أ. محمد البرغوثي، أ. نيفين كامل)

-يديرها الإعلامي أ. خيري رمضان

* نحو منظومة قيد معاصرة في نقابة الصحفيين (مائدة مستديرة) قاعة هيكل - الدور الرابع

( أ. يحيى قلاش، أ. هشام يونس، أ. خالد ميري، أ. مجدي الجلاد، أ. حسين الزناتي، د. هاني صلاح الدين، أ. أبو السعود محمد)، (ممثلون عن الجمعية العمومية)

-يديرها أ. محمد بصل

استراحة: 12:00 - 12:30

* ثلاث جلسات متوازية: 12:30 - 2:30

* تحديات التدريب الصحفي واقتصادياته بين التكلفة والعائد، قاعة هيكل - الدور الرابع

(أ. جمال غيطاس، أ. خالد البرماوي، أ. عمر مصطفى أ. فاطمة فرج )

-يديرها أ. ياسر الزيات

- تحديات توزيع الصحف وتسويق المحتوى الإلكتروني، قاعة كامل زهيري - الدور الثالث

( أ. خالد صلاح، أ. مجدي الحفناوي، أ. خالد عز العرب، د. حسام الضمراني)

-يديرها الإعلامي أ. سمير عمر

* نحو ميثاق شرف صحفي عصري ومدونات للسلوك - (مائدة مستديرة)، قاعة أمين الرافعي - الدور الثالث

( أ. كريمة كمال، أ. جمال فهمي، د. عمار علي حسن، أ. دعاء النجار، أ.حنان فكري، أ. فيولا فهمي، أ. إيمان عوف، د. حسين ربيع)

-يديرها الإعلامي أ. عمرو خفاجي

استراحة: 2:30 - 3:00

* ثلاث جلسات متوازية: 3:00 - 5:00

* مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفي، قاعة هيكل - الدور الرابع

(د. ليلى عبد المجيد، د. حسن عماد مكاوي، أ. علاء ثابت، أ. نبيل عمر، د. مي مصطفى)

-تديرها أ. إيمان رسلان

* تطوير موارد نقابة الصحفيين بين القدرات وأزمات الواقع، قاعة كامل زهيري - الدور الثالث

(أ. خليل رشاد، أ. محمد شبانة، أ. الحسيني عبد الله، أ. مساعد الليثي)

-يديرها أ. يحيى قلاش

* حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة (مائدة مستديرة)، قاعة أمين الرافعي - المستديرة الدور الثالث

( د. عواطف عبد الرحمن، أ. سيد علي، أ. مجدي حلمي، النائب محمد عبد العليم داود، النائبة. أميرة صابر، أ. أحمد راغب، أ. محمد عبد السلام، د. أحمد سعيد، أ. محمد بصل)

-يديرها الإعلامي أ. حسين عبد الغني

* الجلسة الختامية وإعلان التوصيات 5.30 - 6.30 / 7.30 (قاعة هيكل - الدور الرابع)