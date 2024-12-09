شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: زيارة الرئيس للنرويج تعكس مدى قوة مصر وسط اضطرابات محيطة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية، تؤكد مدى قوة الدولة المصرية وتماسكها ورؤيتها وسط هذا التيه والعتمة والاضطرابات والحروب والخراب الذى تشهده الدول، ولكن وسط كل ذلك تظل الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة.

وأضاف "البرديسي" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن الزيارة من المتوقع أن ينتج عنها مزيد من التعاون الاقتصادى والاستثمارى، لذلك يلتقى الرئيس مع أعضاء البرلمان ورجال الأعمال بالنرويج أيضا وهو ما ينتج عنه نمو في ميزان التبادل التجارى بين البلدين، وتعزيز العلاقات خاصة أن الطرفين لديهما الكثير ليتعاونا فيه، بالإضافة إلى حرص مصر على التواصل مع مختلف أطراف المجتمع الدولى لحشد الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط، وزيادة آفاق التعاون سياسيا واقتصاديا.

وكان قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"هارالد الخامس" ملك النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية، وناقشا خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، كما تم استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود التهدئة التي تقودها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة.