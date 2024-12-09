"المرصد السوري": العثور على مدير مكتب ماهر الأسد مقتولًا في مكتبه بريف دمشق

كشف "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، أنّه "عُثر على مدير مكتب شقيق الرّئيس السّوري السّابق بشار الأسد ماهر الأسد، اللّواء علي محمود، مقتولًا في ظروف غامضة في مكتبه على طريق الصبورة في ريف دمشق"، مشيرًا إلى أنّه "سبق أن كُلّف محمود بقيادة حملات عسكريّة في عدد من المحافظات السّوريّة، منها درعا في العام 2018، والّتي انتهت بسيطرة قوّات النّظام السّوري السّابق على المدينة".

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